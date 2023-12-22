Смышляева (Шишигина) Евдокия (Авдотья) Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смышляева (Шишигина) Евдокия (Авдотья) Семеновна

Место рождения

Весьегонск, Весьегонский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Около 1773

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1775 г.р.

Дети

Около 1805 г.р.
Около 1809 г.р.

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1773

Отец: не указан

Мать: не указана

Весьегонск, Весьегонский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
1794

Муж: Смышляев Яков Васильевич

Рождение ребёнка
Около 1805

Сын: Смышляев Степан

Отец ребёнка: Смышляев Яков Васильевич

Весьегонск, Весьегонский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Около 1809

Сын: Смышляев Илья

Отец ребёнка: Смышляев Яков Васильевич

Весьегонск, Весьегонский муниципальный район, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
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