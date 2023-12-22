Смышляева (Шишигина) Евдокия (Авдотья) Семеновна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1773
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1773
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1794
Рождение ребёнка
Около 1805
Сын: Смышляев Степан
Отец ребёнка: Смышляев Яков Васильевич
Рождение ребёнка
Около 1809
Сын: Смышляев Илья
Отец ребёнка: Смышляев Яков Васильевич
Работа или профессия
Неизвестно