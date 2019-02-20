Стефановский Владимир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стефановский Владимир

Место рождения

Каменск-Уральский

Дата рождения

20.02.1949

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

1914 г.р.

Жена

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Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1949

Отец: Стефановский Борис

Мать: Стефановская (Булатова) Надежда

Развод
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
25.03.1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно

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