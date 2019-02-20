Стефановский Владимир
Место рожденияКаменск-Уральский
Дата рождения20.02.1949
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
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Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1949
Развод
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
25.03.1971
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно