Портянко Иван Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиПортянко Иван

Портянко Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Портянко Роберт Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Потес (Портянко) Фекла Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хилько (Портянко) Мария Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Портянко Петр Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
27.12.1912

Сын: Портянко Иван Иванович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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