Чанышев Руслан Жанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чанышев Руслан Жанович

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Место рождения

Стерлитамак, город Стерлитамак, Республика Башкортостан

Дата рождения

08.09.1978

Дата смерти

07.02.2017

Пол

Мужской

Отец

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Мать

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Жена

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Дети

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Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1978

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Стерлитамак, город Стерлитамак, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
29.03.2007

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Стерлитамак, город Стерлитамак, Республика Башкортостан
Смерть
07.02.2017
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