Никифорова Ирина Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никифорова Ирина Викторовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.10.2002

Пол

Женский

Отец

1975 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.2002

Отец: Никифоров Виктор Александрович

Мать: не указана

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