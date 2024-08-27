(Климова) Мария Степанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Климова) Мария Степанова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1943 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Климов Алексей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Климов Алексей

Рождение ребёнка
29.12.1943

Сын: Климов Юрий Алексеевич

Отец ребёнка: Климов Алексей

Смерть
Неизвестно

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