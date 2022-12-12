Фартушний Иван Иванович
Место рождения
Дата рождения1746
Дата смерти1805
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746
Отец: Фартушний Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1771
Мать ребёнка: Фартушняя София Григорьевна
Рождение ребёнка
1781
Сын: Фартушний Пантелеймон Иванович
Мать ребёнка: Фартушняя София Григорьевна
Рождение ребёнка
1786
Мать ребёнка: Фартушняя София Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1805