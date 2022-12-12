Фартушний Иван Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фартушний Иван Иванович

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Место рождения

Гусаково, Черкаська область

Дата рождения

1746

Дата смерти

1805

Пол

Мужской

Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746

Отец: Фартушний Иван

Мать: не указана

Гусаково, Черкаська область
Рождение ребёнка
1771

Сын: Фартушний Иван Иванович

Мать ребёнка: Фартушняя София Григорьевна

Гусаково, Черкаська область
Рождение ребёнка
1781

Сын: Фартушний Пантелеймон Иванович

Мать ребёнка: Фартушняя София Григорьевна

Гусаково, Черкаська область
Рождение ребёнка
1786

Сын: Фартушний Фома Иванович

Мать ребёнка: Фартушняя София Григорьевна

Гусаково, Черкаська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фартушняя София Григорьевна

Место жительства
Неизвестно
Гусаково, Черкаська область
Смерть
1805
Гусаково, Черкаська область
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