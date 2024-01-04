Махновский Трофим Фёдорович
Место рождения
Дата рождения17.09.1884
Дата смерти1988
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1884
Отец: Махновский Фёдор Логгинович
Мать: Елена Федоровна
Рождение ребёнка
17.11.1904
Дочь: Мария Трофимовна
Мать ребёнка: Махновская Людмила
Рождение ребёнка
19.08.1907
Дочь: Анна Трофимовна
Мать ребёнка: Махновская Людмила
Рождение ребёнка
08.09.1909
Дочь: Анна Трофимовна
Мать ребёнка: Махновская Людмила
Киев, Киевский уезд
Рождение ребёнка
11.02.1917
Дочь: Наталья Трофимовна
Мать ребёнка: Махновская Людмила
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Махновская Людмила
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Махновская Людмила
Смерть
1988