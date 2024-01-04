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Махновский Трофим Фёдорович

Место рождения

Леляки, Чернігівська область

Дата рождения

17.09.1884

Дата смерти

1988

Пол

Мужской

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1884

Отец: Махновский Фёдор Логгинович

Мать: Елена Федоровна

Леляки, Чернігівська область
Рождение ребёнка
17.11.1904

Дочь: Мария Трофимовна

Мать ребёнка: Махновская Людмила

Леляки, Полтавська область
Рождение ребёнка
19.08.1907

Дочь: Анна Трофимовна

Мать ребёнка: Махновская Людмила

Леляки, Полтавська область
Рождение ребёнка
08.09.1909

Дочь: Анна Трофимовна

Мать ребёнка: Махновская Людмила

Киев, Киевский уезд
Рождение ребёнка
11.02.1917

Дочь: Наталья Трофимовна

Мать ребёнка: Махновская Людмила

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Махновская Людмила

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Махновская Людмила

Смерть
1988
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