Молчанова (Берггольц) Ольга Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Молчанова (Берггольц) Ольга Фёдоровна

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Место рождения

Невская застава г. Санкт-Петербург

Дата рождения

03.05.1910

Дата смерти

13.11.1975

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.05.1910

Отец: Берггольц Фёдор Христофорович

Мать: Берггольц Мария Тимофеевна

Невская застава г. Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
13.10.1928

Дочь: Ирина Борисовна

Отец ребёнка: Корнилов Борис Петрович

г. Ленинград
Бракосочетание
1928

Муж: Корнилов Борис Петрович

Ленинград
Развод
1930

Муж: Корнилов Борис Петрович

г. Ленинград
Бракосочетание
1930

Муж: Молчанов Николай Степанович

Рождение ребёнка
1932

Дочь: Майя Николаевна

Отец ребёнка: Молчанов Николай Степанович

Совершение преступления
?.12.1938
Литейный пр. д.2 г. Ленинград
Арест по ложному обвинению ""Ощущение тюрьмы сейчас, после пяти месяцев воли, возникает во мне острее, чем в первое время после освобождения
Рождение ребёнка
1938

Сын: Степан Георгиевич

Отец ребёнка: Макогоненко Георгий Пантелеймонович

Бракосочетание
20.02.1949

Муж: Макогоненко Георгий Пантелеймонович

Супруг(-а): Ольга Федоровна Берггольц (Bergholz)
Развод
03.02.1962

Муж: Макогоненко Георгий Пантелеймонович

Супруг(-а): Ольга Федоровна Берггольц (Bergholz)
Место жительства
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
поэтесса, прозаик
Место жительства
Неизвестно
Образование
Неизвестно
Saint Petersburg State University
Смерть
13.11.1975
Ленинград, СССР, Russia
Похороны
Неизвестно
Литературные Мостки, Санкт-Петербург
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