Молчанова (Берггольц) Ольга Фёдоровна
Место рожденияНевская застава г. Санкт-Петербург
Дата рождения03.05.1910
Дата смерти13.11.1975
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.05.1910
Невская застава г. Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
13.10.1928
Дочь: Ирина Борисовна
Отец ребёнка: Корнилов Борис Петрович
г. Ленинград
Бракосочетание
1928
Ленинград
Развод
1930
г. Ленинград
Бракосочетание
1930
Рождение ребёнка
1932
Дочь: Майя Николаевна
Отец ребёнка: Молчанов Николай Степанович
Совершение преступления
?.12.1938
Литейный пр. д.2 г. Ленинград
Арест по ложному обвинению ""Ощущение тюрьмы сейчас, после пяти месяцев воли, возникает во мне острее, чем в первое время после освобождения
Рождение ребёнка
1938
Сын: Степан Георгиевич
Отец ребёнка: Макогоненко Георгий Пантелеймонович
Бракосочетание
20.02.1949
Супруг(-а): Ольга Федоровна Берггольц (Bergholz)
Развод
03.02.1962
Супруг(-а): Ольга Федоровна Берггольц (Bergholz)
Место жительства
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
поэтесса, прозаик
Место жительства
Неизвестно
Образование
Неизвестно
Saint Petersburg State University
Смерть
13.11.1975
Ленинград, СССР, Russia
Похороны
Неизвестно
Литературные Мостки, Санкт-Петербург