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Фрыгина Алевтина Михайловна

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Место рождения

Каргач, Сычевская волость, Вологодский уезд

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Каргач, Сычевская волость, Вологодский уезд
Рождение ребёнка
26.06.1903 ст.

Дочь: Фрыгина Хиония Васильевна

Отец ребёнка: Фрыгин Василий Федотович

Каргач, Сычевская волость, Вологодский уезд
Восприемник - деревни Прибыткова крестьянская девица Евдокия Степанова Харичева.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фрыгин Василий Федотович

Смерть
Неизвестно
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