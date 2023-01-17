Фрыгина Алевтина Михайловна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.06.1903 ст.
Дочь: Фрыгина Хиония Васильевна
Отец ребёнка: Фрыгин Василий Федотович
Восприемник - деревни Прибыткова крестьянская девица Евдокия Степанова Харичева.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно