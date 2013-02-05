Туманов Всеволод Анатольевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Туманов Всеволод Анатольевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.03.1958

Дата смерти

05.02.2013

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.1958

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
09.12.1982

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
01.05.1984

Сын: Туманов Антон Всеволодович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
05.02.2013
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