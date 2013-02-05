Туманов Всеволод Анатольевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.03.1958
Дата смерти05.02.2013
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.1958
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
09.12.1982
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
01.05.1984
Сын: Туманов Антон Всеволодович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
05.02.2013