Фальк (Дик) Катарина (Тина) Петровна
Место рождения
Дата рождения27.01.1902
Дата смерти22.08.1965
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1902
Отец: Дик Пётр
Мать: Дик (Петерс) Катарина
Бракосочетание
30.07.1922
Муж: Фальк Вильгельм
Рождение ребёнка
21.05.1923
Сын: Фальк Альберт Вильгельмович
Отец ребёнка: Фальк Вильгельм
Рождение ребёнка
07.09.1925
Сын: Фальконер Бернард Г. Вильгельмович
Отец ребёнка: Фальк Вильгельм
Рождение ребёнка
09.05.1927
Сын: Фальк Артур Вильгельмович
Отец ребёнка: Фальк Вильгельм
Герберт, Саскачеван, Канада
Рождение ребёнка
20.01.1930
Сын: Фальк Зиглинд Вильгельмович
Отец ребёнка: Фальк Вильгельм
Герберт, Саскачеван, Канада
Рождение ребёнка
28.03.1931
Дочь: Фальк Зиглинд Линда Вильгельмовна
Отец ребёнка: Фальк Вильгельм
Герберт, Саскачеван, Канада
Рождение ребёнка
28.03.1931
Дочь: Фальк Эдит Кэтрин Вильгельмовна
Отец ребёнка: Фальк Вильгельм
Герберт, Саскачеван, Канада
Рождение ребёнка
08.09.1935
Дочь: Фальк Рудоф Эдгар Вильгельмовна
Отец ребёнка: Фальк Вильгельм
Герберт, Саскачеван, Канада
Смерть
22.08.1965
Герберт, Саскачеван, Канада
умерла от рассеянного склероза