Фальк (Дик) Катарина (Тина) Петровна 27.01.1902 — найти родственников по фамилии на Familio
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Фальк (Дик) Катарина (Тина) Петровна

Место рождения

Владимировское

Дата рождения

27.01.1902

Дата смерти

22.08.1965

Пол

Женский

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1902

Отец: Дик Пётр

Мать: Дик (Петерс) Катарина

Бракосочетание
30.07.1922

Муж: Фальк Вильгельм

Штейнфельд, Бердянский уезд, Таврическая губерния
Рождение ребёнка
21.05.1923

Сын: Фальк Альберт Вильгельмович

Отец ребёнка: Фальк Вильгельм

Штейнфельд, Бердянский уезд, Таврическая губерния
Рождение ребёнка
07.09.1925

Сын: Фальконер Бернард Г. Вильгельмович

Отец ребёнка: Фальк Вильгельм

Штейнфельд, Бердянский уезд, Таврическая губерния
Рождение ребёнка
09.05.1927

Сын: Фальк Артур Вильгельмович

Отец ребёнка: Фальк Вильгельм

Герберт, Саскачеван, Канада
Рождение ребёнка
20.01.1930

Сын: Фальк Зиглинд Вильгельмович

Отец ребёнка: Фальк Вильгельм

Герберт, Саскачеван, Канада
Рождение ребёнка
28.03.1931

Дочь: Фальк Зиглинд Линда Вильгельмовна

Отец ребёнка: Фальк Вильгельм

Герберт, Саскачеван, Канада
Рождение ребёнка
28.03.1931

Дочь: Фальк Эдит Кэтрин Вильгельмовна

Отец ребёнка: Фальк Вильгельм

Герберт, Саскачеван, Канада
Рождение ребёнка
08.09.1935

Дочь: Фальк Рудоф Эдгар Вильгельмовна

Отец ребёнка: Фальк Вильгельм

Герберт, Саскачеван, Канада
Смерть
22.08.1965
Герберт, Саскачеван, Канада
умерла от рассеянного склероза

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