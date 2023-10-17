Павлов Евгений Юрьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Павлов Евгений Юрьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.02.1966

Пол

Мужской

Отец

1940 г.р.

Мать

1943 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ТП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.02.1966

Отец: Павлов Юрий Григорьевич

Мать: Воробьева Тамара Трофимовна

Рождение ребёнка
02.08.1989

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
24.12.2002

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

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