Мусина (Ибрагимова) Нюрсяня
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.08.1962
с. Большое Рыбушкино (Краснооктябрьский район)
Рождение ребёнка
12.08.1965
с. Большое Рыбушкино (Краснооктябрьский район)
Рождение ребёнка
06.07.1969
с. Большое Рыбушкино (Краснооктябрьский район)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
Неизвестно