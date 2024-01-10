Мусина (Ибрагимова) Нюрсяня — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мусина (Ибрагимова) Нюрсяня

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.08.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мусин Гаяр

с. Большое Рыбушкино (Краснооктябрьский район)
Рождение ребёнка
12.08.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мусин Гаяр

с. Большое Рыбушкино (Краснооктябрьский район)
Рождение ребёнка
06.07.1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мусин Гаяр

с. Большое Рыбушкино (Краснооктябрьский район)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мусин Гаяр

Смерть
Неизвестно
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