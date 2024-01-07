Чехович Игнат — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чехович Игнат

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.03.1937

Сын: Чехович Георгий Игнатьевич

Мать ребёнка: Таранюк Александра

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чехович Сергей Игнатьевич

Мать ребёнка: Таранюк Александра

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чехович Юрий Игнатьевич

Мать ребёнка: Таранюк Александра

Смерть
Неизвестно
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