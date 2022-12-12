Гилязутдинов Назмутдин Фасхутдинович
Место рождения
Дата рождения1901
Дата смерти1962
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901
Отец: Гилязутдинов Фасхутдин
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.06.1928
Дочь: Гурьева Раиса Назмутдиновна
Мать ребёнка: Гилязутдинова Насима Багаутдиновна
Рождение ребёнка
1934
Сын: Гилязутдинов Равиль Назмутдинович
Мать ребёнка: Гилязутдинова Насима Багаутдиновна
Рождение ребёнка
08.07.1937
Дочь: Буланова Суфия Назмутдиновна
Мать ребёнка: Гилязутдинова Насима Багаутдиновна
Рождение ребёнка
05.12.1945
Дочь: Квашнина Альфия Назмутдиновна
Мать ребёнка: Гилязутдинова Насима Багаутдиновна
Осиново, Зеленодольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Амина Назмутдиновна
Мать ребёнка: Гилязутдинова Насима Багаутдиновна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гилязутдинов Рашит Назмутдинович
Мать ребёнка: Гилязутдинова Насима Багаутдиновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Минжиган Назмутдиновна
Мать ребёнка: Гилязутдинова Насима Багаутдиновна
Смерть
1962