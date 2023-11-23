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(Мухина) Анна Иоаннова
(Мухина) Анна Иоаннова
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
Между 1791 и 1796
Пол
Женский
Отец
Иоанн Георгиев
1771 г.р.
Мать
Анастасия Александрова
1770 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ДВ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1791 и 1796
Отец:
Иоанн Георгиев
Мать:
Анастасия Александрова
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