(незак.) Алексей Андреев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(незак.) Алексей Андреев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.03.1844

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1844

Отец: не указан

Мать: Параскева Стефанова

Смерть
Неизвестно
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