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Шадрин Константин Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1907

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: Шадрин Николай Иванович

Мать: Александра

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Данилова Лидия Павловна

Рождение ребёнка
13.01.1934

Сын: Шадрин Юрий Константинович

Мать ребёнка: Данилова Лидия Павловна

Чижково, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Призыв на военную службу
1941
Медаль «За боевые заслуги» (2)
Смерть
Неизвестно

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