Шадрин Константин Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1907
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907
Отец: Шадрин Николай Иванович
Мать: Александра
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Данилова Лидия Павловна
Рождение ребёнка
13.01.1934
Сын: Шадрин Юрий Константинович
Мать ребёнка: Данилова Лидия Павловна
Чижково, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Призыв на военную службу
1941
Медаль «За боевые заслуги» (2)
Смерть
Неизвестно