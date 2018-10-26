Васильева (Сладкова) Нина Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васильева (Сладкова) Нина Андреевна

Место рождения

Петровское, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

13.10.1930

Дата смерти

26.10.2018

Пол

Женский

Отец

1891 г.р.

Мать

1893 г.р.

Муж

1934 г.р.

Дети

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Добавил:

ИШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.10.1930

Отец: Сладков Андрей Лаврентьевич

Мать: Сладкова (Шамина) Соломонида Никитична

Петровское, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Место жительства
Неизвестно
Салават, город Салават, Республика Башкортостан
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
12.10.1961

Муж: Васильев Юрий Андреевич

Рождение ребёнка
02.02.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Васильев Юрий Андреевич

Рождение ребёнка
Около 1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Васильев Юрий Андреевич

Рождение ребёнка
21.08.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Васильев Юрий Андреевич

Салават, город Салават, Республика Башкортостан
Смерть
26.10.2018
Салават, город Салават, Республика Башкортостан

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