Васильева (Сладкова) Нина Андреевна
Место рождения
Дата рождения13.10.1930
Дата смерти26.10.2018
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.10.1930
Место жительства
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
12.10.1961
Рождение ребёнка
02.02.1963
Рождение ребёнка
Около 1966
Рождение ребёнка
21.08.1967
Смерть
26.10.2018