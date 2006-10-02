Вершинина (Матянина) Дарья Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вершинина (Матянина) Дарья Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.03.1913

Дата смерти

02.10.2006

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.1913

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.04.1936

Дочь: Сорокина -Вершинина Людмила Александровна

Отец ребёнка: Вершинин Александр Иванович

Рождение ребёнка
20.02.1945

Сын: Вершинин Сергей Александрович

Отец ребёнка: Вершинин Александр Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вершинин Александр Иванович

Смерть
02.10.2006
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