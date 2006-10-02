Вершинина (Матянина) Дарья Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.03.1913
Дата смерти02.10.2006
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.1913
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.04.1936
Дочь: Сорокина -Вершинина Людмила Александровна
Отец ребёнка: Вершинин Александр Иванович
Рождение ребёнка
20.02.1945
Сын: Вершинин Сергей Александрович
Отец ребёнка: Вершинин Александр Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
02.10.2006