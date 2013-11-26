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Косован Михаил Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.10.1937

Дата смерти

26.11.2013

Пол

Мужской

Добавил:

ДА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1937

Отец: Косован Василий

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Чехова, Івано-Франківська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Косован (Костюченко) Ольга Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Самохина Светлана Михаиловна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
10.04.1966

Сын: Косован Виктор Михаилович

Мать ребёнка: Косован (Костюченко) Ольга Ивановна

Смерть
26.11.2013

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