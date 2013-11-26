Косован Михаил Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.10.1937
Дата смерти26.11.2013
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1937
Отец: Косован Василий
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Чехова, Івано-Франківська область
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Самохина Светлана Михаиловна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
10.04.1966
Сын: Косован Виктор Михаилович
Мать ребёнка: Косован (Костюченко) Ольга Ивановна
Смерть
26.11.2013