Капитонов Петр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Капитонов Петр

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.10.1874

Дочь: Шмонина Прасковья (Параскева) Петровна

Мать ребёнка: Капитонова Ульяна Васильевна

Место жительства
Неизвестно
Маловка, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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