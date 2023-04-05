Капитонов Петр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.10.1874
Дочь: Шмонина Прасковья (Параскева) Петровна
Мать ребёнка: Капитонова Ульяна Васильевна
Место жительства
Неизвестно
Маловка, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно