Грязнова Надежда Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.11.1970
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1970
Отец: Киселев Владимир
Мать: Киселева Александра
Рождение ребёнка
09.05.1990
Отец ребёнка: Грязнов Сергей Геннадьевич
Рождение ребёнка
26.05.1991
Дочь: Саенко Кристина Сергеевна
Отец ребёнка: Грязнов Сергей Геннадьевич
Рождение ребёнка
21.01.1993
Сын: Грязнов Геннадий Сергеевич
Отец ребёнка: Грязнов Сергей Геннадьевич