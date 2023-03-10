Грязнова Надежда Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Грязнова Надежда Владимировна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.11.1970

Пол

Женский

Добавил:

КС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1970

Отец: Киселев Владимир

Мать: Киселева Александра

Рождение ребёнка
09.05.1990

Сын: Грязнов Денис Сергеевич

Отец ребёнка: Грязнов Сергей Геннадьевич

Обнинск, город Обнинск, Калужская область
Рождение ребёнка
26.05.1991

Дочь: Саенко Кристина Сергеевна

Отец ребёнка: Грязнов Сергей Геннадьевич

Обнинск, город Обнинск, Калужская область
Рождение ребёнка
21.01.1993

Сын: Грязнов Геннадий Сергеевич

Отец ребёнка: Грязнов Сергей Геннадьевич

Обнинск, город Обнинск, Калужская область
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