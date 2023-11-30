Жерноклеева (Пугачёва) Евдокия Трофимовна
Место рождения
Дата рождения1871
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
25.10.1906 ст.
Свидетели: по жениху крестьяне сл. Голубиной Феодор Трофимов Погорелов и села Оскольского Иван Александров Желтиков; по невесте крестьяне сл. Погромца Прокофий Зайцев и сл. Голубиной Андрей Иванов Вла... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1906
Дочь: Жерноклеева Елизавета Петровна
Отец ребёнка: Жерноклеев Пётр Иванович
Рождение ребёнка
?.09.1907
Дочь: Жерноклеева Наталья Петровна
Отец ребёнка: Жерноклеев Пётр Иванович
Рождение ребёнка
29.11.1908 ст.
Сын: Жерноклеев Николай Петрович
Отец ребёнка: Жерноклеев Пётр Иванович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно