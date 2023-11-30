Жерноклеева (Пугачёва) Евдокия Трофимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жерноклеева (Пугачёва) Евдокия Трофимовна

Место рождения

Оскольское, Новооскольский, Белгородская область

Дата рождения

1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: не указан

Мать: не указана

Оскольское, Новооскольский, Белгородская область
Бракосочетание
25.10.1906 ст.

Муж: Жерноклеев Пётр Иванович

Свидетели: по жениху крестьяне сл. Голубиной Феодор Трофимов Погорелов и села Оскольского Иван Александров Желтиков; по невесте крестьяне сл. Погромца Прокофий Зайцев и сл. Голубиной Андрей Иванов Вла... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1906

Дочь: Жерноклеева Елизавета Петровна

Отец ребёнка: Жерноклеев Пётр Иванович

Оскольское, Новооскольский, Белгородская область
Рождение ребёнка
?.09.1907

Дочь: Жерноклеева Наталья Петровна

Отец ребёнка: Жерноклеев Пётр Иванович

Оскольское, Новооскольский, Белгородская область
Рождение ребёнка
29.11.1908 ст.

Сын: Жерноклеев Николай Петрович

Отец ребёнка: Жерноклеев Пётр Иванович

Оскольское, Новооскольский, Белгородская область
Место жительства
Неизвестно
Оскольское, Новооскольский, Белгородская область
Смерть
Неизвестно
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