Посохова Евдокия Родионовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПосохова Евдокия Родионовна

Посохова Евдокия Родионовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

БЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1855

Дочь: Колчак Ольга Ильинична

Отец ребёнка: Посохов Илья Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Посохов Александр Ильич

Отец ребёнка: Посохов Илья Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Любовь Ильинична

Отец ребёнка: Посохов Илья Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Надежда Ильинична

Отец ребёнка: Посохов Илья Михайлович

Работа или профессия
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close