Посохова Евдокия Родионовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Колчак Ольга Ильинична
Отец ребёнка: Посохов Илья Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Посохов Илья Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Любовь Ильинична
Отец ребёнка: Посохов Илья Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Надежда Ильинична
Отец ребёнка: Посохов Илья Михайлович
Работа или профессия
Неизвестно