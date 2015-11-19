Кобелева Нина Никандровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кобелева Нина Никандровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.05.1933

Дата смерти

19.11.2015

Пол

Женский

Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.05.1933

Отец: Никоноров Никандр

Мать: Никонорова Вера

Рождение ребёнка
06.02.1961

Сын: Кобелев Владимир Сергеевич

Отец ребёнка: Кобелев Сергей Иванович

Рождение ребёнка
16.12.1963

Дочь: Фатихова Светлана Сергеевна

Отец ребёнка: Кобелев Сергей Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нурмухаметова Людмила Сергеевна

Отец ребёнка: Кобелев Сергей Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кобелев Александр Сергеевич

Отец ребёнка: Кобелев Сергей Иванович

Смерть
19.11.2015
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