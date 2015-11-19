Кобелева Нина Никандровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.05.1933
Дата смерти19.11.2015
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.05.1933
Отец: Никоноров Никандр
Мать: Никонорова Вера
Рождение ребёнка
06.02.1961
Сын: Кобелев Владимир Сергеевич
Отец ребёнка: Кобелев Сергей Иванович
Рождение ребёнка
16.12.1963
Дочь: Фатихова Светлана Сергеевна
Отец ребёнка: Кобелев Сергей Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нурмухаметова Людмила Сергеевна
Отец ребёнка: Кобелев Сергей Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кобелев Александр Сергеевич
Отец ребёнка: Кобелев Сергей Иванович
Смерть
19.11.2015