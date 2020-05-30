(Гафурова) Равия Шакирзяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Гафурова) Равия Шакирзяновна

Место рождения

д.Адав-Тулумбаево Буинского р-на ТАССР

Дата рождения

?.12.1933

Дата смерти

30.05.2020

Пол

Женский

Отец

1903 г.р.

Мать

1908 г.р.

Муж

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Дети

195 г.р.
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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
19.04.195

Дочь: Камильянова Диля Фаязовна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

д.Адав-Тулумбаево Буинского р-на ТАССР
Рождение
?.12.1933

Отец: Гафуров Шакирзян Гафурович

Мать: Марзия

д.Адав-Тулумбаево Буинского р-на ТАССР
Рождение ребёнка
25.03.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

д.Адав-Тулумбаево Буинского р-на ТАССР
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

д.Адав-Тулумбаево Буинского р-на ТАССР
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
30.05.2020
Буинск, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Похороны
Неизвестно
Адав-Тулумбаево, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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