(Гафурова) Равия Шакирзяновна
Место рожденияд.Адав-Тулумбаево Буинского р-на ТАССР
Дата рождения?.12.1933
Дата смерти30.05.2020
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
19.04.195
Дочь: Камильянова Диля Фаязовна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
д.Адав-Тулумбаево Буинского р-на ТАССР
Рождение
?.12.1933
Отец: Гафуров Шакирзян Гафурович
Мать: Марзия
д.Адав-Тулумбаево Буинского р-на ТАССР
Рождение ребёнка
25.03.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
д.Адав-Тулумбаево Буинского р-на ТАССР
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
д.Адав-Тулумбаево Буинского р-на ТАССР
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
30.05.2020
Буинск, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Похороны
Неизвестно
Адав-Тулумбаево, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)