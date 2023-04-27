Белан (Багрий) Алла Федотовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.09.1938
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1938
Отец: Багрий Федот Иванович
Мать: Багрий Марфа Гавриловна
Рождение ребёнка
05.05.1958
Дочь: Полозюкова Галина Ивановна
Отец ребёнка: Белан Иван Никитович
Рождение ребёнка
23.10.1961
Дочь: Низола Нина Ивановна
Отец ребёнка: Белан Иван Никитович
Кулешовка, Белоглинский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
20.07.1969
Дочь: Денескова Людмила Ивановна
Отец ребёнка: Белан Иван Никитович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Белан Иван Никитович