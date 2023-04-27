Белан (Багрий) Алла Федотовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБелан (Багрий) Алла Федотовна

Белан (Багрий) Алла Федотовна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.09.1938

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1938

Отец: Багрий Федот Иванович

Мать: Багрий Марфа Гавриловна

Рождение ребёнка
05.05.1958

Дочь: Полозюкова Галина Ивановна

Отец ребёнка: Белан Иван Никитович

Рождение ребёнка
23.10.1961

Дочь: Низола Нина Ивановна

Отец ребёнка: Белан Иван Никитович

Кулешовка, Белоглинский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
20.07.1969

Дочь: Денескова Людмила Ивановна

Отец ребёнка: Белан Иван Никитович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Белан Иван Никитович

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close