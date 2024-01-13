Болдырева (Копытова) Мария Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1888 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Рождение
Около 1888 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
27.01.1906 ст.
Ямская, Курский уезд, Курская губерния
Поручители По жениху: Крестьяне сл. Ямской Фёдор Семёнович Старосельцев и Дмитрий Фёдорович Старосельцев По невесте: Крестьяне сл. Ямской Георгий Тихонович Карачевцев и Василий Яковлевич Копытов
Место жительства
До 1906 ст.
Фатеж, Фатежский муниципальный район, Курская область
Мещанка
Смерть
Неизвестно