Болдырева (Копытова) Мария Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Болдырева (Копытова) Мария Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1888 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1884 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1888 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
27.01.1906 ст.

Муж: Болдырев Трофим Никитич

Ямская, Курский уезд, Курская губерния
Поручители По жениху: Крестьяне сл. Ямской Фёдор Семёнович Старосельцев и Дмитрий Фёдорович Старосельцев По невесте: Крестьяне сл. Ямской Георгий Тихонович Карачевцев и Василий Яковлевич Копытов
Место жительства
До 1906 ст.
Фатеж, Фатежский муниципальный район, Курская область
Мещанка
Смерть
Неизвестно
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