Худяков Назар Харитонов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1646
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1646
Отец: Худяков Харитон Макарович
Мать: Худякова Ульяна Юрьевна
Рождение ребёнка
1675
Мать ребёнка: Худякова ... ...
Рождение ребёнка
1687
Дочь: Худякова Екатерина Назаровна
Мать ребёнка: Худякова ... ...
Рождение ребёнка
1694
Дочь: Худякова Марфа Назаровна
Мать ребёнка: Худякова ... ...
Рождение ребёнка
1702
Мать ребёнка: Худякова ... ...
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Худякова ... ...
Место жительства
Неизвестно
Дмитров, Дмитровский, Московская область
Смерть
Неизвестно