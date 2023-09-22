Худяков Назар Харитонов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Худяков Назар Харитонов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1646

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1646

Отец: Худяков Харитон Макарович

Мать: Худякова Ульяна Юрьевна

Рождение ребёнка
1675

Сын: Худяков Даниил Назарович

Мать ребёнка: Худякова ... ...

Рождение ребёнка
1687

Дочь: Худякова Екатерина Назаровна

Мать ребёнка: Худякова ... ...

Рождение ребёнка
1694

Дочь: Худякова Марфа Назаровна

Мать ребёнка: Худякова ... ...

Рождение ребёнка
1702

Сын: Худяков Фёдор Назарович

Мать ребёнка: Худякова ... ...

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Худякова ... ...

Место жительства
Неизвестно
Дмитров, Дмитровский, Московская область
Смерть
Неизвестно
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