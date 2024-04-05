Biegaj Wincenty 16.07.1861 — найти родственников по фамилии на Familio
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Biegaj Wincenty

Место рождения

Kańkowo/Brok akt 87/1861

Дата рождения

16.07.1861

Дата смерти

04.10.1902

Пол

Мужской

Отец

1833 г.р.

Мать

1834 г.р.

Жена

1870 г.р.

Дети

1899 г.р.
1901 г.р.

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.07.1861

Отец: Biegaj Józef

Мать: Biegaj (Bielska) Marcjanna

Kańkowo/Brok akt 87/1861
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Biegaj (Fabiańska) Katarzyna

Рождение ребёнка
30.05.1899

Сын: Biegaj Antoni

Мать ребёнка: Biegaj (Fabiańska) Katarzyna

Kańkowo/Zaręby Kośc akt 59/1899
Рождение ребёнка
14.07.1901

Сын: Biegaj Pius

Мать ребёнка: Biegaj (Fabiańska) Katarzyna

Kańkowo/Zaręby Kośc akt 80/1901
Смерть
04.10.1902
Kańkowo/Zaręby Kośc akt 58/1902

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