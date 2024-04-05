Biegaj Wincenty
Место рожденияKańkowo/Brok akt 87/1861
Дата рождения16.07.1861
Дата смерти04.10.1902
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.07.1861
Отец: Biegaj Józef
Kańkowo/Brok akt 87/1861
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
30.05.1899
Сын: Biegaj Antoni
Мать ребёнка: Biegaj (Fabiańska) Katarzyna
Kańkowo/Zaręby Kośc akt 59/1899
Рождение ребёнка
14.07.1901
Сын: Biegaj Pius
Мать ребёнка: Biegaj (Fabiańska) Katarzyna
Kańkowo/Zaręby Kośc akt 80/1901
Смерть
04.10.1902
Kańkowo/Zaręby Kośc akt 58/1902