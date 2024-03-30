Подъякова (Лаврова) Анна Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.08.1894
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.08.1894
Бракосочетание
1913
Рождение ребёнка
1917
Сын: Подъяков Михаил Николаевич
Отец ребёнка: Подъяков Николай Сергеевич
с. Бестужево, Устьянский р-н, Архангельская область
Рождение ребёнка
11.05.1920
Сын: Подъяков Валентин Николаевич
Отец ребёнка: Подъяков Николай Сергеевич
с. Бестужево, Устьянский р-н, Архангельская область
Рождение ребёнка
21.08.1924
Дочь: Конькова Зинаида Николаевна
Отец ребёнка: Подъяков Николай Сергеевич
с. Бестужево, Устьянский р-н, Архангельская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лоскутова Алла Николаевна
Отец ребёнка: Подъяков Николай Сергеевич
с. Бестужево, Устьянский р-н, Архангельская область
Упоминание
Неизвестно
ВГД | https://forum.vgd.ru/post/3539/41237/p1800744.htm?hlt=Подъякова+А#pp1800744 | «ПОДЪЯКОВА | Анна хотела встретиться с протоиереем Россовым, но он по неизвестным нам причинам не захотел с ней вст... Показать все
Смерть
Неизвестно
с. Бестужево, Устьянский р-н, Архангельская область