Подъякова (Лаврова) Анна Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Подъякова (Лаврова) Анна Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.08.1894

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.08.1894

Отец: Лавров Александр Финеесович

Мать: Лаврова Серафима Михайловна

Бракосочетание
1913

Муж: Подъяков Николай Сергеевич

Рождение ребёнка
1917

Сын: Подъяков Михаил Николаевич

Отец ребёнка: Подъяков Николай Сергеевич

с. Бестужево, Устьянский р-н, Архангельская область
Рождение ребёнка
11.05.1920

Сын: Подъяков Валентин Николаевич

Отец ребёнка: Подъяков Николай Сергеевич

с. Бестужево, Устьянский р-н, Архангельская область
Рождение ребёнка
21.08.1924

Дочь: Конькова Зинаида Николаевна

Отец ребёнка: Подъяков Николай Сергеевич

с. Бестужево, Устьянский р-н, Архангельская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лоскутова Алла Николаевна

Отец ребёнка: Подъяков Николай Сергеевич

с. Бестужево, Устьянский р-н, Архангельская область
Упоминание
Неизвестно
ВГД | https://forum.vgd.ru/post/3539/41237/p1800744.htm?hlt=Подъякова+А#pp1800744 | «ПОДЪЯКОВА | Анна хотела встретиться с протоиереем Россовым, но он по неизвестным нам причинам не захотел с ней вст... Показать все
Смерть
Неизвестно
с. Бестужево, Устьянский р-н, Архангельская область
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