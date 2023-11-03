Коробейникова 1, Гладилова 2? (Корнилова) Марфа Николаева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1847
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1847
Отец: Корнилов Николай Васильев
Мать: Корнилова Ирина Иванова
Бракосочетание
07.02.1864
м. 24 ж. 17
Рождение ребёнка
15.10.1864
Отец ребёнка: Коробейников Павел Адрианов
Рождение ребёнка
15.03.1872
Дочь: Дарья Васильева
Отец ребёнка: Гладилов Василий Стефанов
Рождение ребёнка
30.05.1875
Отец ребёнка: Гладилов Василий Стефанов
Рождение ребёнка
19.07.1877
Отец ребёнка: Гладилов Василий Стефанов
Рождение ребёнка
03.03.1881
Сын: Гладилов Арсений Васильев
Отец ребёнка: Гладилов Василий Стефанов
Рождение ребёнка
27.04.1886
Дочь: Ирина Васильева
Отец ребёнка: Гладилов Василий Стефанов
Камышлово, Аккайынский район, Северо-Казахстанская область
мать записана как Марфа Космина
Рождение ребёнка
Около 1886
Дочь: Кондратоаа Дарья Васильеаа
Отец ребёнка: Гладилов Василий Стефанов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Коробейников Федор Павлов
Отец ребёнка: Коробейников Павел Адрианов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Гладилов Василий Стефанов
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно