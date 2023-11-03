Коробейникова 1, Гладилова 2? (Корнилова) Марфа Николаева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коробейникова 1, Гладилова 2? (Корнилова) Марфа Николаева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1847

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1847

Отец: Корнилов Николай Васильев

Мать: Корнилова Ирина Иванова

Бракосочетание
07.02.1864

Муж: Коробейников Павел Адрианов

м. 24 ж. 17
Рождение ребёнка
15.10.1864

Сын: Коробейников Ефим Павлов

Отец ребёнка: Коробейников Павел Адрианов

Рождение ребёнка
15.03.1872

Дочь: Дарья Васильева

Отец ребёнка: Гладилов Василий Стефанов

Рождение ребёнка
30.05.1875

Сын: Гладилов Иван Васильев

Отец ребёнка: Гладилов Василий Стефанов

Рождение ребёнка
19.07.1877

Сын: Гладилов Илья Васильев

Отец ребёнка: Гладилов Василий Стефанов

Рождение ребёнка
03.03.1881

Сын: Гладилов Арсений Васильев

Отец ребёнка: Гладилов Василий Стефанов

Рождение ребёнка
27.04.1886

Дочь: Ирина Васильева

Отец ребёнка: Гладилов Василий Стефанов

Камышлово, Аккайынский район, Северо-Казахстанская область
мать записана как Марфа Космина
Рождение ребёнка
Около 1886

Дочь: Кондратоаа Дарья Васильеаа

Отец ребёнка: Гладилов Василий Стефанов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коробейников Федор Павлов

Отец ребёнка: Коробейников Павел Адрианов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гладилов Петр Васильев

Отец ребёнка: Гладилов Василий Стефанов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гладилов Василий Стефанов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гладилов Василий Стефанов

Смерть
Неизвестно
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