Иваха Григорий Петрович
Место рождения
Дата рождения26.01.1879
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1879
Отец: не указан
Мать: Василиса Гордеевна
вки Братской волости поселенец Николай Артьемьев Шушпанов и мастерового Пермской губернии Алексея Векшина жена Татьяна Антонова
Рождение ребёнка
24.11.1898
Дочь: Екатерина Григорьевна
Мать ребёнка: Иваха Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
05.03.1907
Дочь: Антонина Григорьевна
Мать ребёнка: Иваха Евдокия Ивановна
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Рождение ребёнка
11.05.1912
Дочь: Мария Григорьевна
Мать ребёнка: Иваха Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
27.05.1913
Сын: Иваха Георгий Григорьевич
Мать ребёнка: Иваха Евдокия Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Иваха Евдокия Ивановна
Смерть
Неизвестно