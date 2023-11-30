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Иваха Григорий Петрович

Место рождения

Николаевский завод, Нижнеудинский округ, Иркутская губерния

Дата рождения

26.01.1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1879

Отец: не указан

Мать: Василиса Гордеевна

Николаевский завод, Нижнеудинский округ, Иркутская губерния
вки Братской волости поселенец Николай Артьемьев Шушпанов и мастерового Пермской губернии Алексея Векшина жена Татьяна Антонова
Рождение ребёнка
24.11.1898

Дочь: Екатерина Григорьевна

Мать ребёнка: Иваха Евдокия Ивановна

Николаевский завод, Нижнеудинский округ, Иркутская губерния
Рождение ребёнка
05.03.1907

Дочь: Антонина Григорьевна

Мать ребёнка: Иваха Евдокия Ивановна

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Рождение ребёнка
11.05.1912

Дочь: Мария Григорьевна

Мать ребёнка: Иваха Евдокия Ивановна

Слюдянка, Слюдянский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
27.05.1913

Сын: Иваха Георгий Григорьевич

Мать ребёнка: Иваха Евдокия Ивановна

Слюдянка, Слюдянский муниципальный район, Иркутская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Иваха Евдокия Ивановна

Смерть
Неизвестно
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