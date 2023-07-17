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Цыганов Егор Моисеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Цыганов Моисей Николаевич

Мать: ?

Рождение ребёнка
02.06.1936

Сын: Цыганов Алексей Егорович

Мать ребёнка: Цыганова Варвара Ермолаевна

Ундоры, Ульяновский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
18.08.1940

Дочь: Курихина Валентина Егоровна

Мать ребёнка: Цыганова Варвара Ермолаевна

Ундоры, Ульяновский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
09.04.1950

Дочь: Волкова Надежда Егоровна

Мать ребёнка: Цыганова Варвара Ермолаевна

Ундоры, Ульяновский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
10.12.?

Сын: Цыганов Николай Егорович

Мать ребёнка: Цыганова Варвара Ермолаевна

Ундоры, Ульяновский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Цыганов Александр Егорович

Мать ребёнка: Цыганова Варвара Ермолаевна

Ундоры, Ульяновский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно