Цыганов Егор Моисеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Цыганов Моисей Николаевич
Мать: ?
Рождение ребёнка
02.06.1936
Мать ребёнка: Цыганова Варвара Ермолаевна
Рождение ребёнка
18.08.1940
Дочь: Курихина Валентина Егоровна
Мать ребёнка: Цыганова Варвара Ермолаевна
Рождение ребёнка
09.04.1950
Дочь: Волкова Надежда Егоровна
Мать ребёнка: Цыганова Варвара Ермолаевна
Рождение ребёнка
10.12.?
Мать ребёнка: Цыганова Варвара Ермолаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Цыганов Александр Егорович
Мать ребёнка: Цыганова Варвара Ермолаевна
Смерть
Неизвестно