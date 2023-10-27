Возжаева Ксения Стефанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Возжаева Ксения Стефанова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.08.1868

Дочь: Евдокия Гавриловна

Отец ребёнка: Возжаев Гавриил Григорьевич

Рождение ребёнка
18.10.1873

Дочь: Елизавета Гавриловна

Отец ребёнка: Возжаев Гавриил Григорьевич

Рождение ребёнка
10.03.1876

Сын: Возжаев Никифор Гавриилович

Отец ребёнка: Возжаев Гавриил Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Возжаев Гавриил Григорьевич

Смерть
Неизвестно
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