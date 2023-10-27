Возжаева Ксения Стефанова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.08.1868
Дочь: Евдокия Гавриловна
Отец ребёнка: Возжаев Гавриил Григорьевич
Рождение ребёнка
18.10.1873
Дочь: Елизавета Гавриловна
Отец ребёнка: Возжаев Гавриил Григорьевич
Рождение ребёнка
10.03.1876
Сын: Возжаев Никифор Гавриилович
Отец ребёнка: Возжаев Гавриил Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно