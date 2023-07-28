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(Фурсова) Агрипина Дмитриевна
(Фурсова) Агрипина Дмитриевна
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Место рождения
Ячейка
, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Дата рождения
15.06.1886
Пол
Женский
Отец
Фурсов Дмитрий Кондратьевич
Мать
Фурсова (Попова) Матрена Федоровна
Дети
Не указаны
Добавил:
СК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1886
Отец:
Фурсов Дмитрий Кондратьевич
Мать:
Фурсова Матрена Федоровна
Ячейка
, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
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