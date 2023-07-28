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(Фурсова) Агрипина Дмитриевна

Место рождения

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

15.06.1886

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1886

Отец: Фурсов Дмитрий Кондратьевич

Мать: Фурсова Матрена Федоровна

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область