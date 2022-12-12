Кулакова Любовь Алексеевна
Место рождения
Дата рождения09.06.1920
Дата смерти24.03.1942
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.06.1920
Отец: не указан
Мать: не указана
Смерть
24.03.1942
д. Леньки, Смоленская область