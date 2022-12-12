Кулакова Любовь Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кулакова Любовь Алексеевна

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

09.06.1920

Дата смерти

24.03.1942

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Место
Комментарий
Рождение
09.06.1920

Отец: не указан

Мать: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
24.03.1942
д. Леньки, Смоленская область
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