Пелевин Геннадий Васильевич
Место рождения
Дата рождения06.02.1953
Дата смерти?.12.2012
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1953
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.03.1982
Сын: Пелевин Денис Геннадьевич
Мать ребёнка: Коновалова Галина Сергеевна
Рождение ребёнка
19.04.1988
Сын: Пелевин Павел Геннадьевич
Мать ребёнка: Коновалова Галина Сергеевна
Рождение ребёнка
21.09.1989
Сын: Пелевин Игорь Геннадьевич
Мать ребёнка: Коновалова Галина Сергеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
?.12.2012