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Пелевин Геннадий Васильевич

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Место рождения

Талица, Талицкий, Свердловская область

Дата рождения

06.02.1953

Дата смерти

?.12.2012

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1953

Отец: не указан

Мать: не указана

Талица, Талицкий, Свердловская область
Рождение ребёнка
09.03.1982

Сын: Пелевин Денис Геннадьевич

Мать ребёнка: Коновалова Галина Сергеевна

Рождение ребёнка
19.04.1988

Сын: Пелевин Павел Геннадьевич

Мать ребёнка: Коновалова Галина Сергеевна

Талица, Талицкий, Свердловская область
Рождение ребёнка
21.09.1989

Сын: Пелевин Игорь Геннадьевич

Мать ребёнка: Коновалова Галина Сергеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коновалова Галина Сергеевна

Смерть
?.12.2012
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