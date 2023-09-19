Некрашевич Константин Антонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.12.1959
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1959
Отец: Некрашевич Антон Николаевич
Мать: Некрашевич Валентина
Рождение ребёнка
1981
Дочь: Некрашевич Алеся Константиновна
Мать ребёнка: Некрашевич Мария
Рождение ребёнка
1982
Дочь: Некрашевич Виктория Константиновна
Мать ребёнка: Некрашевич Мария
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Некрашевич Мария