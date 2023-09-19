Некрашевич Константин Антонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Некрашевич Константин Антонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.12.1959

Пол

Мужской

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1959

Отец: Некрашевич Антон Николаевич

Мать: Некрашевич Валентина

Рождение ребёнка
1981

Дочь: Некрашевич Алеся Константиновна

Мать ребёнка: Некрашевич Мария

Рождение ребёнка
1982

Дочь: Некрашевич Виктория Константиновна

Мать ребёнка: Некрашевич Мария

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Некрашевич Мария

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