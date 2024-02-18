Перов Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПеров Иван

Перов Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Перов Николай Иванович

Мать ребёнка: Перова Прасковья Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Перов Сергей Иванович

Мать ребёнка: Перова Прасковья Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пелагея Ивановна Перова

Мать ребёнка: Перова Прасковья Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Перов Петр Иванович

Мать ребёнка: Перова Прасковья Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Перова Анна Ивановна

Мать ребёнка: Перова Прасковья Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Клепцова Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: Перова Прасковья Федоровна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close