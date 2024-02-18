Перов Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Перова Прасковья Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Перова Прасковья Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пелагея Ивановна Перова
Мать ребёнка: Перова Прасковья Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Перов Петр Иванович
Мать ребёнка: Перова Прасковья Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Перова Анна Ивановна
Мать ребёнка: Перова Прасковья Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Клепцова Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: Перова Прасковья Федоровна
Смерть
Неизвестно