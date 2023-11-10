Герасимов Дмитрий Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Герасимов Дмитрий Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Восприемник
22.02.1898 ст.
Глазуново, Никольский уезд, Вологодская губерния
Восприемник у Алексея Васильева Некрасова
Пропал без вести (военное)
1914
Военная служба
Неизвестно
319-й пехотный Бугульминский полк, рядовой
Смерть
Неизвестно
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