Герасимов Дмитрий Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Восприемник
22.02.1898 ст.
Глазуново, Никольский уезд, Вологодская губерния
Восприемник у Алексея Васильева Некрасова
Пропал без вести (военное)
1914
Военная служба
Неизвестно
319-й пехотный Бугульминский полк, рядовой
Смерть
Неизвестно