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Каштайкина Ева Ивановна
Каштайкина Ева Ивановна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
04.03.2019
Пол
Женский
Отец
Каштайкин Иван Геннадьевич
1992 г.р.
Мать
Каштайкина (Прусакова) Елена Сергеевна
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.2019
Отец:
Каштайкин Иван Геннадьевич
Мать:
Каштайкина Елена Сергеевна
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