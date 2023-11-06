Бабушкина Наталья
Место рожденияп Блюдцы Чановского р-на Новосибирской обл
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
п Блюдцы Чановского р-на Новосибирской обл
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бабушкин Владимир Иванович
Отец ребёнка: Бабушкин Иван
п Чаны Чановский р-н Новосибирская обл
Смерть
Неизвестно