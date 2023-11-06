Бабушкина Наталья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бабушкина Наталья

Место рождения

п Блюдцы Чановского р-на Новосибирской обл

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

п Блюдцы Чановского р-на Новосибирской обл
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бабушкин Владимир Иванович

Отец ребёнка: Бабушкин Иван

п Чаны Чановский р-н Новосибирская обл
Смерть
Неизвестно
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