Даянов Мавлют Музафарович
Место рожденияСулюклино Сафакулевского района Курганской области
Дата рождения1908
Дата смерти?.12.1941
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908
Отец: не указан
Мать: не указана
Сулюклино Сафакулевского района Курганской области
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Даянова Карима
с.Сулюклино,Курганская область, Сафакулевский район
Смерть
?.12.1941
без вести пропал