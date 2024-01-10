Даянов Мавлют Музафарович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Даянов Мавлют Музафарович

Место рождения

Сулюклино Сафакулевского района Курганской области

Дата рождения

1908

Дата смерти

?.12.1941

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: не указан

Мать: не указана

Сулюклино Сафакулевского района Курганской области
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Даянов Аваль Мавлютович

Мать ребёнка: Даянова Карима

с.Сулюклино,Курганская область, Сафакулевский район
Смерть
?.12.1941
без вести пропал
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