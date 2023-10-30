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Фунин Николай Павлович

Место рождения

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1807 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: не указан

Мать: не указана

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
31.01.1827 ст.

Жена: Фунина Мария Фёдоровна

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Венчание проходило в Воскресенской церкви села. Поручителями со стороны жениха были того же села крестьяне: отец жениха Павел Иванович Фунин, муж сестры жениха Андрей Егорович Калинин, 2-юродный дядя ... Показать все
Смерть
Неизвестно
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