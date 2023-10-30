Фунин Николай Павлович
Место рождения
Дата рождения1805
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
31.01.1827 ст.
Жена: Фунина Мария Фёдоровна
Венчание проходило в Воскресенской церкви села. Поручителями со стороны жениха были того же села крестьяне: отец жениха Павел Иванович Фунин, муж сестры жениха Андрей Егорович Калинин, 2-юродный дядя ... Показать все
Смерть
Неизвестно