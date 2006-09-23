Романцов Евгений Тихонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Романцов Евгений Тихонович

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Место рождения

Тамбовская обл. Тамбовский р-н с. Булынки

Дата рождения

19.12.1930

Дата смерти

23.09.2006

Пол

Мужской

Добавил:

ЮШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1930

Отец: не указан

Мать: не указана

Тамбовская обл. Тамбовский р-н с. Булынки
Рождение ребёнка
06.06.1957

Дочь: Шилова Наталия Евгеньевна

Мать ребёнка: Романцова Лидия Трофимовна

г.Тамбов
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Романцова Лидия Трофимовна

Смерть
23.09.2006
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