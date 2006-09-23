Романцов Евгений Тихонович
Место рожденияТамбовская обл. Тамбовский р-н с. Булынки
Дата рождения19.12.1930
Дата смерти23.09.2006
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1930
Отец: не указан
Мать: не указана
Тамбовская обл. Тамбовский р-н с. Булынки
Рождение ребёнка
06.06.1957
Дочь: Шилова Наталия Евгеньевна
Мать ребёнка: Романцова Лидия Трофимовна
г.Тамбов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
23.09.2006