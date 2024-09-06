Семьянинова (Гололобова) Евдокия Филиповна
Место рождения
Дата рождения09.?.1837
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.?.1837
Бракосочетание
27.10.1857
Рождение ребёнка
23.10.1862
Сын: Семьянинов Дмитрий Феофанович
Отец ребёнка: Семьянинов Феофан Дмитриевич
Рождение ребёнка
30.04.1867
Дочь: Пелагея Феофановна
Отец ребёнка: Семьянинов Феофан Дмитриевич
Рождение ребёнка
1870
Дочь: Шелагина Татьяна Феофановна
Отец ребёнка: Семьянинов Феофан Дмитриевич
Рождение ребёнка
30.11.1964
Дочь: Куксова Варвара Феофановна
Отец ребёнка: Семьянинов Феофан Дмитриевич
Смерть
Неизвестно