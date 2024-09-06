Семьянинова (Гололобова) Евдокия Филиповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семьянинова (Гололобова) Евдокия Филиповна

Место рождения

Дмитриевщина, Рассказовский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

09.?.1837

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.?.1837

Отец: Гололобов Филипп Несторович

Мать: Гололобова Ирина Никитина

Дмитриевщина, Рассказовский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
27.10.1857

Муж: Семьянинов Феофан Дмитриевич

Дмитриевщина, Рассказовский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
23.10.1862

Сын: Семьянинов Дмитрий Феофанович

Отец ребёнка: Семьянинов Феофан Дмитриевич

Дмитриевщина, Рассказовский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
30.04.1867

Дочь: Пелагея Феофановна

Отец ребёнка: Семьянинов Феофан Дмитриевич

Дмитриевщина, Рассказовский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1870

Дочь: Шелагина Татьяна Феофановна

Отец ребёнка: Семьянинов Феофан Дмитриевич

Дмитриевщина, Рассказовский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
30.11.1964

Дочь: Куксова Варвара Феофановна

Отец ребёнка: Семьянинов Феофан Дмитриевич

Дмитриевщина, Рассказовский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно

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