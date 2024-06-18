Кодинцева Лариса Андреевна
Место рождения
Дата рождения1929
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1929
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ананецкул (Кодинцева) Ирина Михайловна
Отец ребёнка: Кодинцев Михаил Аникеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
21.08.1951
Сын: Кодинцев Леонид Михайлович
Отец ребёнка: Кодинцев Михаил Аникеевич
Рождение ребёнка
06.03.1954
Дочь: Евтушенко (Кодинцева) Елена Михайловна
Отец ребёнка: Кодинцев Михаил Аникеевич
Рождение ребёнка
10.09.1957
Отец ребёнка: Кодинцев Михаил Аникеевич
Смерть
Неизвестно