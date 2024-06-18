Кодинцева Лариса Андреевна 1929 — найти родственников по фамилии на Familio
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Кодинцева Лариса Андреевна

Место рождения

Никополь, Дніпропетровська область

Дата рождения

1929

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1929

Отец: не указан

Мать: не указана

Никополь, Дніпропетровська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ананецкул (Кодинцева) Ирина Михайловна

Отец ребёнка: Кодинцев Михаил Аникеевич

Никополь, Дніпропетровська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кодинцев Михаил Аникеевич

Рождение ребёнка
21.08.1951

Сын: Кодинцев Леонид Михайлович

Отец ребёнка: Кодинцев Михаил Аникеевич

Никополь, Дніпропетровська область
Рождение ребёнка
06.03.1954

Дочь: Евтушенко (Кодинцева) Елена Михайловна

Отец ребёнка: Кодинцев Михаил Аникеевич

Никополь, Дніпропетровська область
Рождение ребёнка
10.09.1957

Сын: Юрий Михайлович Кодинцев

Отец ребёнка: Кодинцев Михаил Аникеевич

Никополь, Дніпропетровська область
Смерть
Неизвестно

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